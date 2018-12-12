2018-12-12T10:24:01+03:00
Происшествия

На воронежской трассе водитель «Лада Приора» насмерть сбил велосипедиста

Что стало причиной аварии еще предстоит выяснить инспекторам
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 119 ДТПВсего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 119 ДТПФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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37-летний житель Калача на своем автомобиле «Лада Приора» сбил велосипедиста. ДТП случилось 11 декабря в 18:39 в Верхнемамонском районе. Возможно, автомобилист не заметил велосипедиста, 59-летнего жителя села Верхний Мамон. Или же подвела зимняя дорога. В любом случае отечественная легковушка снесла двухколесное транспортное средство вместе с самим мужчиной.

- В результате ДТП велосипедист от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, до приезда скорой медицинской помощи. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 119 ДТП, из них в областном центре – 86, на федеральных трассах – 4, в районах области – 29. В 8 ДТП травмы различной степени тяжести получили 8 человек, 1 человек погиб.

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