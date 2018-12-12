2018-12-12T10:43:49+03:00
Общество

В Северном микрорайоне Воронежа из-за повреждения трубопровода отключили отопление

Работу осложнили припаркованные автомобили
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Остается надеяться, что это последние неприятные сюрпризы перед Новым годомОстается надеяться, что это последние неприятные сюрпризы перед Новым годомФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Вечером 10 декабря произошел прорыв магистрального трубопровода, из-за которого лишилась воды часть Коминтерновского и Центрального районов. Так как же изменилась ситуация к 12 декабря?

Как сообщили в пресс-службе мэрии, аварийный участок трубы вырезали, новый привезли на место и смонтировали. Сейчас идет стыковка раструбов, потом - зачеканка. Так что работа еще кипит, но, если не случится ничего непредвиденного, вода скоро вновь побежит по всем кранам.

Между тем, ночью случился ряд неприятных инцидентов. В ходе планового обхода теплотрассы на улице Жукова было обнаружено повреждение трубопровода. Чтобы сократить время ремонта, энергетики заранее провели земельные работы. Однако на время работ будет временно ограничено теплоснабжение домов по улицам:

- ул. Хользунова;

- пер. Ученический;

- Московский проспект;

- ул. Шишкова;

- ул. Г. Лизюкова.

Получается, что некоторым воронежцам не повезло вдвойне: в их кранах до сих пор нет воды, так еще и батареи стали холодными.

К счастью, работы на улице Жукова завершены, система заполнена, включена рециркуляция, теплоснабжение выйдет на штатный режим в ближайшие часы – по мере заполнения и прохождения теплоносителя по внутридомовым системам.

Кроме того, ночью произошел локальный порыв трубы: в итоге от теплоснабжения отключено семь домом в квартале, ограниченном улицами 60 армии, Хользунова и Лизюкова. Аварийная бригада на месте порыва, но работа пока не может начаться из-за припаркованных машин.

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