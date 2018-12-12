2018-12-12T10:43:49+03:00
Общество

В Северном микрорайоне Воронежа из-за повреждения трубопровода отключили отопление

Работу осложнили припаркованные автомобили
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Остается надеяться, что это последние неприятные сюрпризы перед Новым годомОстается надеяться, что это последние неприятные сюрпризы перед Новым годомФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Вечером 10 декабря произошел прорыв магистрального трубопровода, из-за которого лишилась воды часть Коминтерновского и Центрального районов. Так как же изменилась ситуация к 12 декабря?

Как сообщили в пресс-службе мэрии, аварийный участок трубы вырезали, новый привезли на место и смонтировали. Сейчас идет стыковка раструбов, потом - зачеканка. Так что работа еще кипит, но, если не случится ничего непредвиденного, вода скоро вновь побежит по всем кранам.

Между тем, ночью случился ряд неприятных инцидентов. В ходе планового обхода теплотрассы на улице Жукова было обнаружено повреждение трубопровода. Чтобы сократить время ремонта, энергетики заранее провели земельные работы. Однако на время работ будет временно ограничено теплоснабжение домов по улицам:

- ул. Хользунова;

- пер. Ученический;

- Московский проспект;

- ул. Шишкова;

- ул. Г. Лизюкова.

Получается, что некоторым воронежцам не повезло вдвойне: в их кранах до сих пор нет воды, так еще и батареи стали холодными.

К счастью, работы на улице Жукова завершены, система заполнена, включена рециркуляция, теплоснабжение выйдет на штатный режим в ближайшие часы – по мере заполнения и прохождения теплоносителя по внутридомовым системам.

Кроме того, ночью произошел локальный порыв трубы: в итоге от теплоснабжения отключено семь домом в квартале, ограниченном улицами 60 армии, Хользунова и Лизюкова. Аварийная бригада на месте порыва, но работа пока не может начаться из-за припаркованных машин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за бунта «желтых жилетов» упала цена экскурсий из Воронежа во Францию
На пожаре в воронежской многоэтажке погиб мужчина
На воронежской трассе водитель «Лада Приора» насмерть сбил велосипедиста
В Воронеже произойдет масштабное отключение теле и радиканалов
В Воронеже с заваленными снегом платными парковками придется разобраться прокуратуре
Воронежцам расскажут о традициях зимних праздников
В Воронеже упали цены на красную икру, а огурцы и помидоры подорожали
Воронежский историк дал ответ на критику сенатора, которой не понравилось новое название аэропорта
К районам Воронежа, в которых люди остались без воды, присоединился и Ленинский
В Воронеже построят новый Театр оперы и балета
В Воронеже дочка своровала у мамы норковую шубу
В центре Воронежа лед с крыши разбил дорогую иномарку
В Воронеже на фото попал сошедший с ума светофор
Подвоза не будет: оставшиеся без воды воронежцы могут набрать ее в подвалах своих домов
Новое имя воронежского аэропорта возмутило маму Ксении Собчак
В Воронеже теперь нет воды еще и в Советском районе
В Воронежской области ревнивец порезал колеса авто подруги бывшей жены
В Воронеже в «замесе» из трех машин ранена женщина
Игрока воронежского «Бурана» признали лучшим нападающим недели в ВХЛ
В Воронеже мужчина ранил знакомого ножом из-за долга
Жителя Воронежской области на семь лет отправили в колонию за экстремизм
Роскосмос требует взыскать с воронежского КБХА 123,7 млн. рублей
В Воронежской области больница третий день работает на привозной воде
Воронежцы рассказали, где будут встречать Новый 2019 год
В Воронеже впервые пройдет общегородской школьный выпускной
Из-за аварии на воронежском водопроводе отменили занятия в лицее №8