12 Дек. 09:33 2018-12-12T16:55:21+03:00

Какое-то время с помехами будет работать и наше радио «Комсомольская правда»

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Завершается монтаж динамической архитектурной подсветки на воронежской телебашне. В связи с этим 12 декабря запланированы остановки технических средств, что приведет к масштабным отключениям в теле- и радиоэфире. Об этом сообщает пресс-служба филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Перерывы в трансляции коснутся жителей города Воронежа и ближайших населенных пунктов, принимающих телевизионный сигнал с башни.

С 9:30 до 17:00 возможны перерывы в трансляции практических всех телевизионных и радио программ. Помехи помешают вам посмотреть: Первый канал, «Россия 1», ТВ-3, «НТК Звезда», «Матч ТВ», «Россия К», Ю ТВ, 5 канал, «Россия 24», «ТНТ-Comedy TV», «Че», «Домашний», «Пятница», ТНТ, «Дисней», REN-TV, СТС, НТВ, «ТВ Центр».

Временно прекратится трансляция радиоканалов: Новое радио, «Европа Плюс», Радио NRJ, «Ди FM», Радио Благовестие, Радио Губерния, Дорожное радио, «Дети FM», «Мелодия-Воронеж», «Ретро ФМ», Радио России, Радио «Комсомольская правда», Радиоканал МИР, «Маяк», «Вести FM», Русское Радио, Радио 7 на 7 холмах, Радио Восток FM, Радио Ударная волна, РАДИО-ЛЮБОВЬ.

Более подробная информация об отключениях представлена на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ в разделе «Кратковременные отключения трансляции». также по телефону «горячей линии»: 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).