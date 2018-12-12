2018-12-12T09:12:36+03:00
Общество

В Воронеже с заваленными снегом платными парковками придется разобраться прокуратуре

Оператору грозят штрафом до 25 тысяч рублей
Олег ИВАНОВ
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11 декабря в прокуратуру Ленинского и Центрального районов обратился депутат Воронежской городской Думы Артем Рымарь. Он уверен, что оператор ООО «Городские парковки» не справляется со своими прямыми функциями и должен быть оштрафован за ненадлежащую работу по очистке парковочных мест.

- После обильных снегопадов мы стали свидетелями того, что платные места на парковках не чистятся совсем. Это приносит массу неудобств и вызывает раздражение. По условиям концессии оператор платных парковок обязан содержать их в нормальном состоянии, пригодном для использования. В противном случае, он должен нести административную ответственность за нарушений Правил благоустройства (штраф от 5 до 25 тысяч рублей), - написал депутат на своей страничке в соцсетях.

К слову, воронежские автомобилисты уже жаловались на неубранные платные парковки в начале декабря. Тогда в пресс-службе «Городских парковок» нам дали ответ по этому поводу.

А вот инструкция «Что нужно знать о платных парковках в центре Воронежа?».

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