Воронежцам расскажут о традициях зимних праздников

СЕГОДНЯ 08:55 2018-12-12T08:57:43+03:00

Вы сможете сравнить как старые новогодние забавы соотносятся с тем, как мы проводим время сейчас Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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16 декабря в 15:00 в городской библиотеке искусств им. Пушкина пройдет лекция «Сеем, сеем, посеваем! Как воронежцы проводили зимние праздники». Но не нужно думать, что лекция - это нечто скучное. Наоборот: вам расскажут, какие из череды зимних праздников были самыми любимыми у наших предков, что за обряды их сопровождали и традиции каких народов переплелись в воронежской традиции празднования.

По приглашению отделения Гильдии межэтнической журналистики об этом и много другом поведает доцент филологического факультета ВГУ, заведующая лабораторией этнографии и народной культуры ВГУ Татьяна Пухова.

Вход свободный! Адрес городской библиотеки искусств им. А.С. Пушкина - ул. Куцыгина, 6.