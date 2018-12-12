2018-12-12T11:02:20+03:00
Общество

В Воронеже упали цены на красную икру, а огурцы и помидоры подорожали

В преддверии Нового года цены на продукты в целом несколько выросли
Виктор ЛЕВШАКОВ
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В целом же рост цен с начала года пока составляет 3,5%В целом же рост цен с начала года пока составляет 3,5%Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Цены на товары и услуги за ноябрь 2018 года подросли на 0,7%. В целом же рост цен с начала года пока составляет 3,5%. К такому выводу пришел 12 декабря Воронежстат.

В ноябре по сравнению с предыдущим месяцем продукты подорожали на 1,6%. Значительно увеличились цены на свежие помидоры и огурцы (в 1,5 раза). Кроме того, неприятно мог удивить ценник на мясо птицы, сахар, пшеничную муку, пшено, овсяную и перловую крупы, картофель, репчатый лук, чеснок, виноград, груши, лимоны и бананы. Эти продукты подорожали на 3,4–18,3 %.

С другой стороны снизились цены на икру лососевых рыб, мороженые кальмары, морковь, яблоки и апельсины (на 2.4–6.8 %). Растут в цене и непродовольственные товары: за месяц они выросли на 0,2%.

На 2,3–5,8% подорожали женские трикотажные перчатки, женские и мужские трикотажные головные уборы, женские пальто, жидкие чистящие и моющие средства, шампунь, еврошифер, дизельное топливо и свежесрезанные цветы.

Одновременно отмечено снижение цен на школьные тетради, швейные машины, флеш-накопители USB, металлочерепицу (на 1.5–5.5 %).

Среди медицинских товаров на 1,2–2,4% выросли цены на кетопрофен, валидол, алмагель, ренни, верошпирон и бинты. В то же время левомеколь, эссенциале форте Н, лоперамид, таурин и отечественная вата подешевели на 1,2–3,7%.

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