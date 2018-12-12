2018-12-12T08:24:42+03:00
Общество

Воронежский историк дал ответ на критику сенатора, которой не понравилось новое название аэропорта

Член Совета Федерации Людмила Нарусова заявила, что Петр I пробыл в нашем городе "несколько дней"
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
К Петру Великому у воронежцев особое отношение. Фото сделано на одном из спусков за главным корпусом ВГУ.К Петру Великому у воронежцев особое отношение. Фото сделано на одном из спусков за главным корпусом ВГУ.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Сенатор Людмила Нарусова эмоционально прокомментировала присвоение воронежскому аэропорту имени Петра I. Она заявила, что в нашем городе первый император России был всего лишь несколько дней. На это есть ответ у Александра Никитина, ответственного секретаря «Общества по охране памятников истории и культуры».

- В то время столица России была там, где находился сам Петр и его двор. Государь посещал Воронеж не менее 13 раз суммарной продолжительностью около 500 дней. 500 дней город был столицей! Европа познавала Россию через Воронеж - сюда приезжали иностранные послы. В 1699 году здесь был заключен союз между Россией и Данией. Кроме того, именно в Воронеже тогда появилась первая в России особая экономическая зона. После Великого посольства Петр I решил скопировать модель кооперации, которую он увидел в Голландии. На небольшой территории находились различные «предприятия»: кто-то делал канаты, кто-то – паруса. Все работали на один большой проект – строительство флота.

Подробнее о том, как повлиял император на развитие региона, читайте здесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты