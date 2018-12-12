2018-12-12T08:24:42+03:00
Общество

Воронежский историк дал ответ на критику сенатора, которой не понравилось новое название аэропорта

Член Совета Федерации Людмила Нарусова заявила, что Петр I пробыл в нашем городе "несколько дней"
Станислав ШЕВЧЕНКО
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К Петру Великому у воронежцев особое отношение. Фото сделано на одном из спусков за главным корпусом ВГУ.К Петру Великому у воронежцев особое отношение. Фото сделано на одном из спусков за главным корпусом ВГУ.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Сенатор Людмила Нарусова эмоционально прокомментировала присвоение воронежскому аэропорту имени Петра I. Она заявила, что в нашем городе первый император России был всего лишь несколько дней. На это есть ответ у Александра Никитина, ответственного секретаря «Общества по охране памятников истории и культуры».

- В то время столица России была там, где находился сам Петр и его двор. Государь посещал Воронеж не менее 13 раз суммарной продолжительностью около 500 дней. 500 дней город был столицей! Европа познавала Россию через Воронеж - сюда приезжали иностранные послы. В 1699 году здесь был заключен союз между Россией и Данией. Кроме того, именно в Воронеже тогда появилась первая в России особая экономическая зона. После Великого посольства Петр I решил скопировать модель кооперации, которую он увидел в Голландии. На небольшой территории находились различные «предприятия»: кто-то делал канаты, кто-то – паруса. Все работали на один большой проект – строительство флота.

Подробнее о том, как повлиял император на развитие региона, читайте здесь.

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