В Воронеже дочка своровала у мамы норковую шубу

СЕГОДНЯ 20:30 2018-12-11T20:30:20+03:00

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63-летняя жительница Воронежа обратилась в отдел полиции № 2 с заявлением, что у нее из квартиры на улице 9 Января украли норковую шубу, стоящую 50 тысяч рублей. Потом, возможно, женщина пожалела об этом.

Дело в том, что полицейские вскоре узнали, что воровка – 31-летняя дочь обокраденной женщины. В отделе полиции она рассказала, что пришла к маме в гости и когда та отошла по делам, взяла норковую шубу, унесла ее в ломбард, где продала за 10 тысяч рублей. Деньги ей были нужны на покупку наркотиков.

По части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» женщине грозит до пяти лет тюрьмы. До суда она будет находиться под подпиской о невыезде.