В центре Воронежа лед с крыши разбил дорогую иномарку

СЕГОДНЯ 20:23 2018-12-11T20:23:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В паблике «Типичный Воронеж» разместили фотографию разбитого купе «Хендэ» - машины для двух пассажиров. Так называемый «мажорный» вариант, не супердорогой, но и далеко не дешевый.

Автор поста сообщил, что переднее стекло иномарки разбил лед, упавший с крыши дома № 5а на улице Фридриха Энгельса. Очевидно, что хозяину авто предстоит делать ремонт. В комментариях ему советуют делать это за счет не почистивших крышу коммунальщиков.

Напомним, 29 марта, с дома № 2 на улице Театральной упала глыба льда и убила пожилого мужчину, вышедшего почистить снег.