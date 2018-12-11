2018-12-11T20:23:38+03:00
Происшествия

В центре Воронежа лед с крыши разбил дорогую иномарку

У купе «Хендэ» теперь придется вставлять переднее стекло
Юрий КОЗЛОВ
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Иномарке предстоит недешевый ремонт.Иномарке предстоит недешевый ремонт.Фото: Антон Боев, Типичный Воронеж.
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В паблике «Типичный Воронеж» разместили фотографию разбитого купе «Хендэ» - машины для двух пассажиров. Так называемый «мажорный» вариант, не супердорогой, но и далеко не дешевый.

Автор поста сообщил, что переднее стекло иномарки разбил лед, упавший с крыши дома № 5а на улице Фридриха Энгельса. Очевидно, что хозяину авто предстоит делать ремонт. В комментариях ему советуют делать это за счет не почистивших крышу коммунальщиков.

Напомним, 29 марта, с дома № 2 на улице Театральной упала глыба льда и убила пожилого мужчину, вышедшего почистить снег.

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