В Воронеже на фото попал сошедший с ума светофор
В паблике «Типичный Воронеж» пользователь Борис Богданов разместил фото светофора, на котором одновременно горят все три цвета: красный, желтый и зеленый одновременно. Расположен он у ДК Кирова.
В комментариях отметили, что светофор похож на елочку или его к ней подключили. Вспомнили и песню Валерия Леонтьева «Зеленый свет», очень подходящую к случаю.
Однако если к ситуации отнестись серьезно (а как иначе, дорога – не шутка), стоит посочувствовать водителям, оказавшимся перед таким светофором. Дорога у ДК Кирова – не фунт изюма, трафик напряженный, недолго и растеряться. Если светофор уже не наладили, этим нужно заняться немедленно.