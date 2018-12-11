2018-12-11T20:10:44+03:00
Общество

В Воронеже на фото попал сошедший с ума светофор

Он показывает сразу три цвета
Яков СТРОГОВ
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Такой вот "веселый" светофор.Такой вот "веселый" светофор.Фото: Борис Богданов, Типичный Воронеж.
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В паблике «Типичный Воронеж» пользователь Борис Богданов разместил фото светофора, на котором одновременно горят все три цвета: красный, желтый и зеленый одновременно. Расположен он у ДК Кирова.

В комментариях отметили, что светофор похож на елочку или его к ней подключили. Вспомнили и песню Валерия Леонтьева «Зеленый свет», очень подходящую к случаю.

Однако если к ситуации отнестись серьезно (а как иначе, дорога – не шутка), стоит посочувствовать водителям, оказавшимся перед таким светофором. Дорога у ДК Кирова – не фунт изюма, трафик напряженный, недолго и растеряться. Если светофор уже не наладили, этим нужно заняться немедленно.

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