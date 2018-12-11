Подвоза не будет: оставшиеся без воды воронежцы могут набрать ее в подвалах своих домов
В пресс-службе мэрии сообщили свежую информацию о том, как ликвидируют аварию, которая привела к тому, что уже сутки нет воды на верхних этажах домов в Северном районе, а теперь еще и на шести улицах Советского:
- Мэр Воронежа Вадим Кстенин провел выездное совещание на месте аварии. Сейчас идет подготовка к монтажу трубы, который будут делать утром 12 декабря.
В «РВК-Воронеж» также сообщили, что, предположительно, вода появится только утром 12 декабря.
На вопрос о том, будут ли подвозить воду в дома в Северном и Советском районе, ответили, что нет, так как не объявлен режим чрезвычайной ситуации. В то же время сообщили, что воду можно набирать в подвалах домов, куда должны предоставить доступ работники управляющих компаний. В том случае если телефоны УК молчат или там отказывают открыть двери подвалов, в городской администрации советуют обратиться в электронную приемную мэра.
Напомним, вечером 10 декабря произошел прорыв магистрального трубопровода, из-за которого лишилась воды часть Северного и Центрального районов. В центре ситуацию удалось нормализовать, в Северном - нет.