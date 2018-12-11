2018-12-11T19:52:11+03:00
Происшествия

Подвоза не будет: оставшиеся без воды воронежцы могут набрать ее в подвалах своих домов

Доступ туда должны обеспечить работники управляющих компаний
Юрий КОЗЛОВ
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Воды не будет до утра.Воды не будет до утра.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В пресс-службе мэрии сообщили свежую информацию о том, как ликвидируют аварию, которая привела к тому, что уже сутки нет воды на верхних этажах домов в Северном районе, а теперь еще и на шести улицах Советского:

- Мэр Воронежа Вадим Кстенин провел выездное совещание на месте аварии. Сейчас идет подготовка к монтажу трубы, который будут делать утром 12 декабря.

В «РВК-Воронеж» также сообщили, что, предположительно, вода появится только утром 12 декабря.

На вопрос о том, будут ли подвозить воду в дома в Северном и Советском районе, ответили, что нет, так как не объявлен режим чрезвычайной ситуации. В то же время сообщили, что воду можно набирать в подвалах домов, куда должны предоставить доступ работники управляющих компаний. В том случае если телефоны УК молчат или там отказывают открыть двери подвалов, в городской администрации советуют обратиться в электронную приемную мэра.

Напомним, вечером 10 декабря произошел прорыв магистрального трубопровода, из-за которого лишилась воды часть Северного и Центрального районов. В центре ситуацию удалось нормализовать, в Северном - нет.

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