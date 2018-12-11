Новое имя воронежского аэропорта возмутило маму Ксении Собчак

СЕГОДНЯ 19:23 2018-12-11T19:23:34+03:00

Людмила Нарусова считает, что Петр Первый был в Воронеже всего несколько дней

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Результаты голосования по вторым именам воздушных гаваней России по-прежнему не дают покоя весьма известным людям. 11 декабря федеральные СМИ растиражировали высказывания сенатора Людмилы Нарусовой, суть которых можно выразить так: зря Воронежскому аэропорту дали имя Петра I.

Мама Ксении Собчак свое недоумение объяснила двумя причинами. Первое, по ее мнению, закон вообще предусматривает наименование только безымянных объектов. И вторая, «козырная» - Людмила Нарусова уверена, что в Воронеже первый император России был всего лишь несколько дней.

Если это успокоит Людмилу Борисовну, Петр Первый в Воронеже строил флот, а это занятие в несколько дней ну никак не умещается.