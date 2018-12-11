2018-12-11T19:00:38+03:00
Происшествия

В Воронеже теперь нет воды еще и в Советском районе

А в Северном, похоже, начали отключать и отопление
Юрий КОЗЛОВ
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Воды нет в Северном, а теперь еще и в Советском районах.Воды нет в Северном, а теперь еще и в Советском районах.Фото: из архива «КП»
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В Сети жители Советского района жалуются на то, что нет воды на улицах Героев Сибиряков, Домостроителей, Патриотов, Комарова, Маршака и Юлиса Янониса. Кроме того, разместили пост, что на улице Хользунова отключат и отопление с восьми часов. В «РВК-Воронеж» сказали, что это тоже последствие аварии, случившейся вечером 10 декабря. Ситуация в Советском районе аналогична Северному - воды нет, как правило, на верхних этажах.

Есть и другое сообщение о том, что скоро батареи станут холодными в Северном микрорайоне. Увы, по этому поводу пока нет официальных комментариев.

Напомним, вечером 10 декабря произошел прорыв магистрального трубопровода, из-за которого лишилась воды часть Северного и Центрального районов. В центре ситуацию удалось нормализовать, в Северном - нет.

В мэрии днем разместили сильно развернутую информацию, которую можно свести к нескольким строчкам – воды на верхних и средних этажах в Северном микрорайоне нет, потому что резервная сеть не справляется. Что творится сейчас, непонятно. Единственное, что удалось узнать нового – работники мэрии во главе с самим Вадимом Кстениным выехали на место порыва трубопровода.

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