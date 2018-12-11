В Воронежской области ревнивец порезал колеса авто подруги бывшей жены

11 Дек. 18:15 2018-12-11T18:15:00+03:00

Полицейские нашли порезавшего колеса мужчину меньше чем через две недели после преступления. Фото: из архива «КП»

Он подумал, что это машина любовника его экс-супруги

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Прямо сериальные страсти кипели в Калаче почти две недели назад.

28 ноября 30-летняя женщина из Калача заехала в гости к подруге на своей «семерке». Поболтав с хозяйкой, попив чайку, она вышла на улицу и остолбенела – все четыре колеса ее машины были порезаны. На следующий день девушка пошла в полицию.

Стражи порядка долго выясняли, кому могла так «насолить» девушка. И только 10 декабря узнали, что к преступлению причастен 35-летний бывший муж женщины, к которой владелица «Лады» приезжала в гости.

Мужчина признал свою вину. Он рассказал, что в тот вечер тоже решил навестить экс-супругу. Но увидел чужую машину у двора и решил, что это авто любовника. После чего и порезал колеса.

Теперь ревнивец будет отвечать по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества» (до двух лет лишения свободы). Суда он будет дожидаться, находясь под подпиской о невыезде.