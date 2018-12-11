2018-12-11T18:15:00+03:00
Происшествия

В Воронежской области ревнивец порезал колеса авто подруги бывшей жены

Он подумал, что это машина любовника его экс-супруги
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Полицейские нашли порезавшего колеса мужчину меньше чем через две недели после преступления.Полицейские нашли порезавшего колеса мужчину меньше чем через две недели после преступления.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Прямо сериальные страсти кипели в Калаче почти две недели назад.

28 ноября 30-летняя женщина из Калача заехала в гости к подруге на своей «семерке». Поболтав с хозяйкой, попив чайку, она вышла на улицу и остолбенела – все четыре колеса ее машины были порезаны. На следующий день девушка пошла в полицию.

Стражи порядка долго выясняли, кому могла так «насолить» девушка. И только 10 декабря узнали, что к преступлению причастен 35-летний бывший муж женщины, к которой владелица «Лады» приезжала в гости.

Мужчина признал свою вину. Он рассказал, что в тот вечер тоже решил навестить экс-супругу. Но увидел чужую машину у двора и решил, что это авто любовника. После чего и порезал колеса.

Теперь ревнивец будет отвечать по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества» (до двух лет лишения свободы). Суда он будет дожидаться, находясь под подпиской о невыезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже построят новый Театр оперы и балета
В Воронеже дочка своровала у мамы норковую шубу
В центре Воронежа лед с крыши разбил дорогую иномарку
В Воронеже на фото попал сошедший с ума светофор
Подвоза не будет: оставшиеся без воды воронежцы могут набрать ее в подвалах своих домов
Новое имя воронежского аэропорта возмутило маму Ксении Собчак
В Воронеже теперь нет воды еще и в Советском районе
В Воронеже в «замесе» из трех машин ранена женщина
Игрока воронежского «Бурана» признали лучшим нападающим недели в ВХЛ
В Воронеже мужчина ранил знакомого ножом из-за долга
Жителя Воронежской области на семь лет отправили в колонию за экстремизм
Роскосмос требует взыскать с воронежского КБХА 123,7 млн. рублей
В Воронежской области больница третий день работает на привозной воде
Воронежцы рассказали, где будут встречать Новый 2019 год
В Воронеже впервые пройдет общегородской школьный выпускной
Из-за аварии на воронежском водопроводе отменили занятия в лицее №8