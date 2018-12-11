В Воронеже в «замесе» из трех машин ранена женщина

11 Дек. 17:50 2018-12-11T17:50:36+03:00

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Во вторник, 11 декабря, в 14.15 на улице Лебедева случилось масштабное ДТП.

Суть происшествия в том, что машины поочередно «догоняли» друг друга. Сначала «Фиат-Дукато» врезался в «Ладу-Гранту», а та - в двигавшийся впереди «Ниссан-Максима».

- Руливший «Фиатом» 44-летний мужчина и 50-летний водитель «Ниссана» серьезных травм не получили. А вот 30-летняя автоледи из «Лады», оказавшаяся в середине этого «пирога» из машин, попала в больницу, - сообщила Анита Проняева, инспектор по пропаганде ОБДПС ГИБДД УМВД по Воронежу.