В Воронеже в «замесе» из трех машин ранена женщина
ДТП случилось на улице Лебедева
Изменить размер текста:
Во вторник, 11 декабря, в 14.15 на улице Лебедева случилось масштабное ДТП.
Суть происшествия в том, что машины поочередно «догоняли» друг друга. Сначала «Фиат-Дукато» врезался в «Ладу-Гранту», а та - в двигавшийся впереди «Ниссан-Максима».
- Руливший «Фиатом» 44-летний мужчина и 50-летний водитель «Ниссана» серьезных травм не получили. А вот 30-летняя автоледи из «Лады», оказавшаяся в середине этого «пирога» из машин, попала в больницу, - сообщила Анита Проняева, инспектор по пропаганде ОБДПС ГИБДД УМВД по Воронежу.