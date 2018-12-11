2018-12-11T17:16:48+03:00
Спорт

Игрока воронежского «Бурана» признали лучшим нападающим недели в ВХЛ

Аслан Раисов забил всего один гол, зато отличился как ассистент
Юрий КОЗЛОВ
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Аслан Раисов резко усилил нападение "ураганных".Аслан Раисов резко усилил нападение "ураганных".Фото: с сайта ХК «Буран»
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В ВХЛ определили лауреатов прошедшей недели. Лучшим нападающим стал Аслан Раисов. Лидер нападения «ураганных» один раз сам огорчил вратаря соперника и шесть раз отдал передачи под точные выстрелы партнеров. Когда Аслан был на льду, «Буран» забил на гол больше, чем пропустил (то есть, его показатель полезности +1).

Компанию Раисову составил вратарь Максим Сидоров из «Торпедо» (Усть-Каменогорск), голкипер «Горняка» (Учалы) Владислав Гросс как лучший новичок и защитник Виктор Балдаев из «Металлурга» (Новокузнецк).

Сидоров сыграл в двух победных матчах, отразив 96,61% бросков. Гросс также стоял в воротах в двух выигранных встречах, но вот шайб отразил поменьше – 95,58%.

Балдаев на прошлой неделе забросил шайбу, отдал пять результативных передач при великолепном показателе полезности +5.

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