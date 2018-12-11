В Воронеже мужчина ранил знакомого ножом из-за долга
ЧП случилось в Коминтерновском районе
Мужчина за поножовщину может сесть на десять лет.Фото: из архива «КП»
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В Воронеже сотрудники уголовного розыска задержали 50-летнего мужчину, ранее судимого за кражи. Его подозревают в поножовщине.
По версии следствия, 9 декабря в 17.00 двое мужчин встретились в переулке Новоселов Коминтерновского района. Они начали «разборку» по поводу денежного долга. Во время нее 50-летний мужчина вонзил нож в грудь 30-летнему оппоненту. И убежал. Мужчину отвезли в больницу.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до десяти лет лишения свободы). Задержанного мужчину поместили в следственный изолятор.