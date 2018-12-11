2018-12-11T15:46:26+03:00
Происшествия

Жителя Воронежской области на семь лет отправили в колонию за экстремизм

Мужчина разместил в интернете «террористические» ролики и собрал бомбу
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

31-летнего жителя города Лиски приговорили к семи годам заключения по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности, возбуждении религиозной ненависти и вражды и использованием интернета.

Следователи собрали достаточную доказательную базу для вынесения приговора. Установлено, что в 2017 году осужденный, являясь членом экстремистской организации, запрещенной в России, разместил в интернете два аудиофайла с призывом к террористической деятельности. Позже он также запустил в интернет еще два аудиофайла, разжигающих ненависть на религиозной почве.

- Помимо указанного, осужденный самостоятельно изготовил взрывное устройство и хранил по месту жительства до конца августа 2017 года, когда оно было обнаружено и изъято сотрудниками УФСБ России по Воронежской области, - рассказали в пресс-службе СУСК по Воронежской области.

Суд приговорил мужчину к заключению в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе «Интернет», на срок три года. Кроме того осужденный обязан заплатить штраф в размере 120 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты