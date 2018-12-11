Жителя Воронежской области на семь лет отправили в колонию за экстремизм

СЕГОДНЯ 15:46 2018-12-11T15:46:26+03:00

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31-летнего жителя города Лиски приговорили к семи годам заключения по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности, возбуждении религиозной ненависти и вражды и использованием интернета.

Следователи собрали достаточную доказательную базу для вынесения приговора. Установлено, что в 2017 году осужденный, являясь членом экстремистской организации, запрещенной в России, разместил в интернете два аудиофайла с призывом к террористической деятельности. Позже он также запустил в интернет еще два аудиофайла, разжигающих ненависть на религиозной почве.

- Помимо указанного, осужденный самостоятельно изготовил взрывное устройство и хранил по месту жительства до конца августа 2017 года, когда оно было обнаружено и изъято сотрудниками УФСБ России по Воронежской области, - рассказали в пресс-службе СУСК по Воронежской области.

Суд приговорил мужчину к заключению в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе «Интернет», на срок три года. Кроме того осужденный обязан заплатить штраф в размере 120 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.