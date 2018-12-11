2018-12-11T15:11:26+03:00
Общество

В Воронежской области больница третий день работает на привозной воде

Централизованного водоснабжения в стационаре Новохоперска нет с 8 декабря
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта Департамента здравоохранения Воронежской областифото с сайта Департамента здравоохранения Воронежской области
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Из-за аварии на магистральном водопроводе Новохоперска с 8 декабря нет воды в нескольких социальных объектах, среди которых и районная больница. Тем не менее, учреждение продолжает работать. Третий день воду сюда завозят в бутылках – для питьевых и технических нужд. Ее используют для питья пациентов и медицинского персонала, для приготовления пищи, сантехнических нужд. Больница работает в штатном режиме, сообщают в пресс-службе Департамента здравоохранения.

Между тем ремонтные бригады продолжают работать над устранением аварии.

Напомним, перебои с водоснабжением испытывают и жители двух районов областного центра. Авария на трубе диаметром 1000 мм произошла в ночь на 11 декабря. Из-за отключения воды пришлось отменить занятия в лицее №8 на улице Лизюкова. Последствия аварии полностью не ликвидировали до настоящего времени.

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