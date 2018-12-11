2018-12-11T14:52:12+03:00
Общество

Воронежцы рассказали, где будут встречать Новый 2019 год

Большинство ориентируется на то, что этот праздник нужно проводить в кругу семьи
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Большинство 61,5% планируют праздновать у себя домаБольшинство 61,5% планируют праздновать у себя домаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Недавно мы писали, сколько воронежцы планируют потратить денег на новогодние подарки. Однако Новый год – это ведь не только подарки. Это еще и атмосфера и уют, которые нам помогают создавать друзья и семья. Поэтому крайне важно знать, где же вы будете слушать бой курантов и загадывать свои желания на 2019 год. Что нам также помогли узнать специалисты социологической службы «Ваше мнение!».

В Воронеже, как и по всей России, традиционно считается, что ночь с 31 декабря на 1 января – это семейный праздник. Поэтому большинство 61,5% планируют отмечать его у себя дома. Другие же 21,5% поступают мудро – они отправляют в гости.

Есть и более радикальные варианты: 6,5% воронежцев планируют отправиться в другой город России и там праздновать. Другие 5,5% отправятся на центральную площадь Воронежа и будут вручать друг другу подарки под самой большой елкой города. Есть еще 3,5%, кто планирует новогоднюю ночь провести в клубе, кафе или ресторане. 1% воронежцев раздумывают над тем, чтобы арендовать квартиру или даже дом, видимо, чтобы не ограничивать себя в веселье.

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