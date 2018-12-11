2018-12-11T15:00:44+03:00
Общество

В Воронеже впервые пройдет общегородской школьный выпускной

Определена его дата – 28 июня, но пока неясно место
Юрий КОЗЛОВ
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В Питере масштабные выпускные уже в порядке вещей.В Питере масштабные выпускные уже в порядке вещей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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На совещании директоров школ Воронежа приняли решение о проведении 28 июня 2019 года общегородского выпускного для выпускников 11 классов. В программе праздника будут концерты, танцевальный марафон. Кроме того, в планах организаторов, пригласить на праздник одну из российских звезд.

- Планируются фестивальные, арт-зоны, площадки вокала и для занятий спортом ,- рассказала руководитель управления образования Воронежа Любовь Кулакова.

В социальной сети «ВКонтакте» мэрии с 11 декабря стартовало голосование, где каждый желающий сможет оставить свое мнение насчет общегородского выпускного. В частности, о том, где лучше всего его провести, что лучше там сделать – флешмоб, световое шоу, концерт звезды или просто дискотеку.

Что касается принципов пропуска на праздник, в мэрии сообщили, что этот вопрос пока прорабатывается и четкого механизма нет.

В мэрии также отметили, что никто не помешает отдельно организовать традиционный выпускной для каждой школы. Но это уже будет отдельная инициатива родителей, а не фактическая «обязаловка» и гонка далеко не мощных у большинства бюджетов.

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