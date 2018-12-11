Из-за аварии на воронежском водопроводе отменили занятия в лицее №8

СЕГОДНЯ 14:36 2018-12-11T14:36:59+03:00

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В связи с отсутствием воды по решению администрации 11 декабря отменили занятия во второй смене в лицее №8, который расположен на улице Лизюкова. Остальные учебные заведения района работают в обычном режиме. В этом районе до сих пор полностью не возобновили подачу воды после ночной аварии на трубе диаметром 1000 мм.

Как сообщили в мэрии, работы осложнились из-за расположения места порыва в труднодоступном месте. Специалисты пытаются остановить необходимое давление в сети. Часть домов Центрального и Коминтерновского района подключили к резервному источнику водоснабжения.

Напомним, авария произошла вечером 10 декабря и оставила без воды жителей двух районов.