2018-12-11T13:34:34+03:00
Общество

В Воронежской области будут разводить благородных оленей венгерского происхождения

Партию животных из 52 голов получило хозяйство в Кантемировском районе
Елена ФЕДЯШЕВА
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Ветеринарная служба Воронежской области провела полное обследование 52-х голов европейских благородных оленей и дала добро на ввоз их из Венгрии.

- Проведен клинический осмотр, термометрия, исследования на вирус Шмаленберга, туберкулез, паратуберкулез, лейкоз, бруцеллез, блютанг. Проведена вакцинация против бешенства, дегельминтизация и обработка от внешних паразитов, - рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям. - Все животные чипированы и идентифицируются.

После снятия карантина партия отправится на животноводческое предприятие в Кантемировский район, где займутся разведением животных.

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