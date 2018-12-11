В Воронежской области будут разводить благородных оленей венгерского происхождения
Ветеринарная служба Воронежской области провела полное обследование 52-х голов европейских благородных оленей и дала добро на ввоз их из Венгрии.
- Проведен клинический осмотр, термометрия, исследования на вирус Шмаленберга, туберкулез, паратуберкулез, лейкоз, бруцеллез, блютанг. Проведена вакцинация против бешенства, дегельминтизация и обработка от внешних паразитов, - рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям. - Все животные чипированы и идентифицируются.
После снятия карантина партия отправится на животноводческое предприятие в Кантемировский район, где займутся разведением животных.