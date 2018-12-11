В Воронежской области будут разводить благородных оленей венгерского происхождения

СЕГОДНЯ 13:34 2018-12-11T13:34:34+03:00

Партию животных из 52 голов получило хозяйство в Кантемировском районе

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Ветеринарная служба Воронежской области провела полное обследование 52-х голов европейских благородных оленей и дала добро на ввоз их из Венгрии.

- Проведен клинический осмотр, термометрия, исследования на вирус Шмаленберга, туберкулез, паратуберкулез, лейкоз, бруцеллез, блютанг. Проведена вакцинация против бешенства, дегельминтизация и обработка от внешних паразитов, - рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям. - Все животные чипированы и идентифицируются.

После снятия карантина партия отправится на животноводческое предприятие в Кантемировский район, где займутся разведением животных.