Бюджет города не вызвал интерес у большинства воронежцев

СЕГОДНЯ 13:08 2018-12-11T13:08:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронежской городской Думе состоялись публичные слушания по проекту бюджета на будущий год. Планируется, что в 2019-м доходы города составят 17,3 млрд., а расходы - 17,6 млрд. рублей. К сожалению, главный финансовый документ пока предполагает дефицит - 323 миллиона. Однако ситуация может измениться в лучшую сторону - многое, например, зависит от федеральных субсидий. О том, как будут распределены деньги, мы уже сообщали.

Елена Муромцева, и. о. руководителя управления финансово-бюджетной политики администрации города, подчеркнула ряд вопросов, которые еще предстоит решить: это и размер муниципального долга, который составляет 66% от собственных доходов, и то, что налоговые поступления год от года практически не растут. При этом, несмотря на сложности, все социальные расходы учтены.

Интересно, что лишь 16 воронежцев записались на слушания – публично выступило всего несколько горожан.

- Мы удивлены таким отношением людей к бюджету. Все-таки формируется жизнь города на три года. Если вы хотите, чтобы жизнь менялась, чтобы она становилась лучше, то нужно участвовать. Тем более что сегодня даны такие возможности. Нужно быть активными гражданами. Нужно требовать и напоминать чиновникам, что они работают за наши с вами деньги и их деятельность направлена на то, чтобы наша жизнь была комфортнее, - отметил Константин Ашифин.