2018-12-11T12:58:46+03:00
Происшествия

В Воронежской области на пожаре погиб мужчина

В больницу увезли наглотавшуюся дымом женщину
Юрий КОЗЛОВ
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Ночной пожар унес жизнь 55-летнего мужчины.Ночной пожар унес жизнь 55-летнего мужчины.Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области
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В понедельник, 10 декабря, около 23 часов в селе Алексеевка Грибановского района вспыхнул пожар в доме на улице Свободы.

- На место ЧП выезжали девять человек на трех машинах, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. – Огонь потушили в 23.40. После этого в доме обнаружили тело 55-летнего мужчины. С отравлением продуктами горения в Грибановскую районную больницу отвезли 62-летнюю женщину. Во время пожара обгорели домашние вещи. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного курения.

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