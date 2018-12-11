В Воронежской области на пожаре погиб мужчина

11 Дек. 12:58 2018-12-11T12:58:46+03:00

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В понедельник, 10 декабря, около 23 часов в селе Алексеевка Грибановского района вспыхнул пожар в доме на улице Свободы.

- На место ЧП выезжали девять человек на трех машинах, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. – Огонь потушили в 23.40. После этого в доме обнаружили тело 55-летнего мужчины. С отравлением продуктами горения в Грибановскую районную больницу отвезли 62-летнюю женщину. Во время пожара обгорели домашние вещи. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного курения.