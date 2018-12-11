В День Конституции в Воронеже пройдет митинг

11 Дек. 12:47 2018-12-11T12:47:36+03:00

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В День Конституции и в канун праздника в Воронеже пройдет больше 30 общественных тематических мероприятий в учреждениях образования, культуры, библиотеках, музеях, учреждениях социальной защиты. Подробную программу праздника опубликовали на сайте городской администрации.

Кроме того, в 18.00 12 декабря на площадке перед кинотеатром «Пролетарий» начнется согласованный с администрацией митинг. Участие в нем, предположительно примут более сотни человек – представители различных общественных групп.