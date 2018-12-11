Воронежская область откажется от аналогового телевидения летом 2019 года

СЕГОДНЯ 12:12 2018-12-11T12:12:44+03:00

Воронежская область в числе других 57 регионов попала в третий этап отключения Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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10 декабря в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций утвердили плана поэтапного отключения аналогового вещания общедоступных каналов во всех регионах. Отказ от аналогового телевидения пройдет 11 февраля, 15 апреля и 3 июня.

Воронежская область в числе других 57 регионов попала в третий этап отключения, то есть у жителей нашего региона есть время до лета, чтобы подготовиться к переходу на «цифру».

Даже если вы забудете о переходе, вам об этом напомнят: в течение недели вместо трансляции аналоговых телеканалов будет высвечиваться специальный информационный экран. Только после этого передатчик будет выключен.

После этого перехода все воронежцы смогут принимать бесплатно 20 эфирных телеканалов в цифровом качестве. Правда, не все так просто: вам потребуется современный телевизор или приставки, или же альтернативный вариант – подключение к оператору платного телевидения.

Интересно, что каждый второй воронежец, пользующий аналоговым телевидением, не собирается переходить на «цифру». До этого говорилось, что с 1 января в России должна начаться эра цифрового телевидения.