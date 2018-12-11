2018-12-11T11:55:43+03:00
Общество

В зимнем Воронеже проснулись ... бабочки

Горожане находят летних красавиц на улице, в подъездах и квартирах
Елена ФЕДЯШЕВА
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скрин с видео со страницы сообщества "Типичный Воронеж" соцсети "Вконтакте"скрин с видео со страницы сообщества "Типичный Воронеж" соцсети "Вконтакте"
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Житель Воронежа обнаружил в декабре на улице живую бабочку дневной павлиний глаз. Красавица спряталась в поленнице с дровами, а когда ее потревожили – расправила крылья и попыталась взлететь. Кадры с удивительной гостьей из лета опубликовал на странице сообщества «Типичный Воронеж» молодой человек по имени Роман.

В комментариях к сообщению другие пользователи сети признались, что нередко обнаруживали этих бабочек зимой у себя в квартирах, в подъездах и даже на улице. В квартире одного из комментаторов красавица жила два месяца, питаясь соком апельсина.

Оказывается, этот вид насекомых сохраняет активность до самых морозов, зимует во взрослом виде и даже переносит заморозку.

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