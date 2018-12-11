В Воронеже на спуске по улице Грамши столкнулись три машины
Крупная авария с участием трех легковых машин произошла утром 11 декабря на спуске по улице Грамши в районе перекрестка с улицей Солодовникова. Около 6.35 здесь столкнулись " Нива Шевроле", "Ховер", "Шевроле Лачетти". Больше всего досталось отечественному авто: его смяло до самой кабины.
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области, для извлечения пострадавших пришлось использовать спецсредства. На месте аварии работали четыре спасателя.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадал водитель «Ховера», его доставили в больницу. Обстоятельства аварии и ее причины выясняют полицейские. Возможно, ДТП спровоцировал гололед и нарушение правил.
Напомним, в понедельник на дорогах региона под колесами машин погибли два человека.
Сотрудники полиции просят воронежцев учитывать погодные условия, не превышать рекомендуемого скоростного режима и быть внимательными на дорогах.