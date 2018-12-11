2018-12-11T11:32:03+03:00
Происшествия

В Воронеже на спуске по улице Грамши столкнулись три машины

Пострадавших из груды металла извлекали спасатели
Елена ФЕДЯШЕВА
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Крупная авария с участием трех легковых машин произошла утром 11 декабря на спуске по улице Грамши в районе перекрестка с улицей Солодовникова. Около 6.35 здесь столкнулись " Нива Шевроле", "Ховер", "Шевроле Лачетти". Больше всего досталось отечественному авто: его смяло до самой кабины.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области, для извлечения пострадавших пришлось использовать спецсредства. На месте аварии работали четыре спасателя.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал водитель «Ховера», его доставили в больницу. Обстоятельства аварии и ее причины выясняют полицейские. Возможно, ДТП спровоцировал гололед и нарушение правил.

Напомним, в понедельник на дорогах региона под колесами машин погибли два человека.

Сотрудники полиции просят воронежцев учитывать погодные условия, не превышать рекомендуемого скоростного режима и быть внимательными на дорогах.

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