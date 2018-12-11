2018-12-11T11:32:03+03:00
Происшествия

В Воронеже на спуске по улице Грамши столкнулись три машины

Пострадавших из груды металла извлекали спасатели
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
скрин страницы сообщества "Типичный Воронеж" соцсети "Вконтакте"скрин страницы сообщества "Типичный Воронеж" соцсети "Вконтакте"
Изменить размер текста:

Крупная авария с участием трех легковых машин произошла утром 11 декабря на спуске по улице Грамши в районе перекрестка с улицей Солодовникова. Около 6.35 здесь столкнулись " Нива Шевроле", "Ховер", "Шевроле Лачетти". Больше всего досталось отечественному авто: его смяло до самой кабины.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области, для извлечения пострадавших пришлось использовать спецсредства. На месте аварии работали четыре спасателя.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал водитель «Ховера», его доставили в больницу. Обстоятельства аварии и ее причины выясняют полицейские. Возможно, ДТП спровоцировал гололед и нарушение правил.

Напомним, в понедельник на дорогах региона под колесами машин погибли два человека.

Сотрудники полиции просят воронежцев учитывать погодные условия, не превышать рекомендуемого скоростного режима и быть внимательными на дорогах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежская область откажется от аналогового телевидения летом 2019 года
В зимнем Воронеже проснулись ... бабочки
В понедельник на дорогах Воронежской области погибли два пешехода
В Воронежской области ищут насильника с ножом
Скоростной мобильный интернет получили жители десятка небольших и отдаленных посёлков Липецкой области
В Ленинском районе Воронежа восьми коммерческим предприятиям поставили "неуд" за уборку снега
В Воронеже до конца года подготовят документы на реконструкцию виадука на улице Ленина
Тысячи воронежцев по-прежнему сидят без воды
Воронежский мэр поручил чиновникам собирать у горожан адреса опасных сосулек
Воронежцы массово жалуются на отключение воды в Северном микрорайоне
Главных героев воронежского продолжения мультика «Волки и овцы» озвучили Елизавета Боярская и Максим Матвеев
В воронежской школе чествовали героев Отечества
В Воронеже стартует Год театра
В Коминтерновском районе Воронежа запускают диспетчерскую службу по коммунальным авариям
На параде Дедов Морозов воронежцев ждет турнир по комическому футболу
Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Воронеж на два дня