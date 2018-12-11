2018-12-11T10:42:27+03:00
Происшествия

В понедельник на дорогах Воронежской области погибли два пешехода

Трагедии произошли в Семилукском и Ольховатском районах
Елена ФЕДЯШЕВА
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Обе пострадавшие не дожили до приезда "скорой"Обе пострадавшие не дожили до приезда "скорой"Фото: из архива «КП»
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Две жительницы Воронежской области стали жертвами наезда автомобилей в понедельник, 10 декабря.

Около 17.40 в Ольховатском районе у одного из домов по улице Октябрьской села Гвоздовка, 54 - летний водитель автомобиля «Рендж Ровер», не заметил и сбил 78-летнюю жительницу села Марьевка. Несчастная получила смертельные ранения и не дожила до приезда врачей.

В тот же день, в 21.40 часов в Семилуках на улице Щеголевых 37 – летний местный житель на машине «Ниссан Тиана» наехал на 38-летнюю жительницу села Гнилуша. Женщина также погибла на месте ДТП.

Обстоятельства обеих аварий выясняют эксперты.

Всего, по данным пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области, за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировали 118 ДТП, из них в Воронеже – 88.

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