В Воронежской области ищут насильника с ножом

СЕГОДНЯ 10:09 2018-12-11T10:09:33+03:00

Насильник может скрываться в любом районе области Фото: из архива «КП»

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В Лискинском районе ищут мужчину, напавшего с ножом и изнасиловавшего 33-летнюю местную жительницу. Преступление совершено ранним утром в райцентре на улице Первомайской. Неизвестный напал на женщину под мостом через реку Тормосовка.

Преступник избил свою жертву, а затем, угрожая ножом, изнасиловал ее, сообщают полицейские. Поиски подозреваемого ведут по всей области.

Приметы насильника: на вид около 40 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения. Был одет в черную шапку, черную куртку и темные джинсы. Носит ботинки 43 размера, это следователи установили по оставленным на месте преступления следам.

В случае обнаружения подозреваемого, жителей области просят сообщать по телефонам: 102, 8 (47391) 4-60-60, 8 (47391) 4 62-50.