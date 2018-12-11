Скоростной мобильный интернет получили жители десятка небольших и отдаленных посёлков Липецкой области

СЕГОДНЯ 09:57 2018-12-11T09:57:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году жители сразу 12 поселков Липецкой области впервые получили возможность пользоваться всеми современными сервисами: не только совершать звонки, но и выходить в интернет, делать покупки он-лайн, пользоваться госуслугами, смотреть видео, учиться и общаться. Связь впервые пришла в поселки Репец и Камышовка Липецкого района, села Тростное и Телегино Становлянского района, поселок Рощинский Чаплыгинского района, село Стрелецкие Хутора Усманского района и другие населенные пункты. Обеспечила мобильный интернет на территории поселков компания МТС.

Читать далее...