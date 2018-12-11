В Ленинском районе Воронежа восьми коммерческим предприятиям поставили "неуд" за уборку снега

11 Дек. 09:37 2018-12-11T10:26:41+03:00

Из-за оттепели и перепадов температур у входов в торговые точки образуются «катки»

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Снегопад, сменивший его дождь и метания температуры с минуса к плюсу и обратно, сделали воронежские тротуары чрезвычайно скользкими. Особенно опасными в этом отношении стали места у входов в торговые точки.

Недавний рейд чиновников управы Ленинского района, в ходе которого проверяющие обошли 614 объектов, показал, что далеко не все предприятия содержат прилегающую территорию в надлежащем состоянии.

По итогам проверки возникли претензии к очистке прилегающей к 44 точкам территории. А в восьми случаях должностные лица, ответственные за содержание своей территории будут наказаны штрафами.