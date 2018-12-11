СЕГОДНЯ 08:27 2018-12-11T08:33:52+03:00

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В течение минувшей ночи аварийные бригады водоканала продолжали ликвидировать аварию на магистральном трубопроводе диаметром 1000 мм, питающем дома Коминтерновского и Центрального района. На поиски точного места порыва с помощью акустического оборудования ушло несколько часов. Как только его обнаружили, жилые дома переключили на резервную линию.

- С 00.30 11 декабря началось заполнение резервного трубопровода водой, - сообщает пресс-служба ООО «РВК-Воронеж». - С1.30 водовод полностью запущен. Ведется отладка сети повысительно-насосных станций, отвечающих за подачу воды в квартиры горожан.

Однако горожане сообщают, что и утром 11 декабря воды, по-прежнему, нет или же она идет тонкой струйкой. В отдельных домах вода появилась ночью, но к утру снова пропала. А где-то напор слишком слабый, по другим адресам пока признаки жизни подали только холодные краны.

- Такие ситуации невозможно предвидеть и предупредить о них воронежцев. Как только приборы зафиксировали снижение давления, аварийные бригады и спецтехника предприятия в течение нескольких минут выехали для поиска и устранения технологического нарушения. Весь ход работ от начала и до конца контролировался руководством воронежского водоканала», - рассказал директор по производству «РВК-Воронеж» Юрий Ленченков.