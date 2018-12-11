2018-12-11T10:14:04+03:00
Общество

Тысячи воронежцев по-прежнему сидят без воды

Несмотря на то, что работы идут с вечера, вернуть ее во все дома Северного микрорайона еще не удалось
Елена ФЕДЯШЕВААнна ГРЕБЕНКИНА
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фото с сайта ООО "РВК-Воронеж"фото с сайта ООО "РВК-Воронеж"
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Тысячи жителей Коминтерновского и Центрального районов продолжают сидеть без воды. Напомним, ее подача неожиданно прекратилась накануне около половины девятого вечера. Первоначально неполадки связывали с плановыми работами на водоподъемных станциях. Однако ночью стало известно, что порыв возник на трубе 1000 мм диаметром, питающей два района города. Специалисты переключили жилые дома на резервную линию.

- С 00.30 11 декабря началось заполнение резервного трубопровода водой, - сообщает пресс-служба ООО «РВК-Воронеж». - С 1.30 водовод полностью запущен. Ведется отладка сети повысительно-насосных станций, отвечающих за подачу воды в квартиры горожан.

Однако и утром 11 декабря в некоторых домах воды, по-прежнему, нет (улица Мордасовой, Лизюкова, Московском проспекте) или же она идет тонкой струйкой. По слова горожан, в отдельных многоэтажках вода появилась ночью, но к утру снова пропала. А где-то напор слишком слабый, по другим адресам пока признаки жизни подали только холодные краны.

- Такие ситуации невозможно предвидеть и предупредить о них воронежцев. Как только приборы зафиксировали снижение давления, аварийные бригады и спецтехника в течение нескольких минут выехали для поиска и устранения технологического нарушения, - рассказал директор по производству «РВК-Воронеж» Юрий Ленченков.

В пресс-службе мэрии добавили, что сейчас давления пока недостаточно для верхних этажей жилых домов. Ситуация осложняется тем, что утечка находится в крайне труднодоступном месте.

- Авария находится на особом контроле у первого вице-мэра по городскому хозяйству. Руководство управления ЖКХ выедет на место и будет координировать действия всех служб, - сообщили в горадминистрации.

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