2018-12-10T23:32:27+03:00
Происшествия

Воронежцы массово жалуются на отключение воды в Северном микрорайоне

Точная причина ЧП пока неизвестна
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото читателя.фото читателя.Фото: Сергей ПРОХОРОВ
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Жители Северного района массово жалуются на отключение воды. Такая ситуация сложилась около половины девятого в домах, как минимум, на улицах Лизюкова и Мордасовой. Также горожане сообщают об отстутствии воды и в Центральном районе.

В одной из управляющих компаний обслуживающих многоэтажки, попавшие в зону отключения, рассказали, что поток звонков от воронежцев не прекращается. В пресс-службе "РВК-Воронеж" сообщили, что, по их данным, никакой аварии не случилось.

- Технологическое нарушение на водоводе диаметром 1000 мм. Бригады ищут причину и одновременно осуществляют переключение на резервную линию. Возможно снижение давления в Центральном и Коминтерновском районах. Восстановить режим подачи воды планируется к часу ночи 11 декабря, - рассказали в водоканале.

Не исключено, что ЧП связано с плановым ремонтом оборудования, который должен был начаться завтра. Напомним, сегодня водоканал предупредил воронежцев о возможном изменении цвета питьевой воды из-за планового ремонта. С 11 по 25 декабря должны пройти демонтаж и замена оборудования сразу на четырех водоподъемных станциях.

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