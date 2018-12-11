2018-12-11T08:47:32+03:00
Общество

В Воронеже до конца года подготовят документы на реконструкцию виадука на улице Ленина

На ремонт дорог в 2018 году потратили 3,8 миллиарда рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
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Преобразились не только центральные улицы, но и дороги внутри кварталовПреобразились не только центральные улицы, но и дороги внутри кварталовФото: из архива «КП»
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Как рассказал на еженедельной планерке руководитель управления дорожного хозяйства мэрии Олег Котов, до конца этого года будут получены документы, необходимые для реконструкции виадука на улице Ленина. Результаты государственной экспертизы работ по восстановлению другого аварийного моста – на улице 9 Января – чиновники рассчитывают получить в начале 2019 года. Ремонтные работы на обеих переправах должны начаться в следующем году.

Напомним, в уходящем году на ремонт 104 воронежских дорог потратили 3,8 миллиарда рублей, в том числе 2,2 миллиарда по программе «Развитие транспортной системы» и 1,6 миллиарда – по программе «Безопасные и качественные дороги». В общей сложности в нормативное состояние привели 143,3 километра дорог, ликвидировав 17 очагов аварийности.

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