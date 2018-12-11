2018-12-11T08:47:32+03:00
Общество

В Воронеже до конца года подготовят документы на реконструкцию виадука на улице Ленина

На ремонт дорог в 2018 году потратили 3,8 миллиарда рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Преобразились не только центральные улицы, но и дороги внутри кварталовПреобразились не только центральные улицы, но и дороги внутри кварталовФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Как рассказал на еженедельной планерке руководитель управления дорожного хозяйства мэрии Олег Котов, до конца этого года будут получены документы, необходимые для реконструкции виадука на улице Ленина. Результаты государственной экспертизы работ по восстановлению другого аварийного моста – на улице 9 Января – чиновники рассчитывают получить в начале 2019 года. Ремонтные работы на обеих переправах должны начаться в следующем году.

Напомним, в уходящем году на ремонт 104 воронежских дорог потратили 3,8 миллиарда рублей, в том числе 2,2 миллиарда по программе «Развитие транспортной системы» и 1,6 миллиарда – по программе «Безопасные и качественные дороги». В общей сложности в нормативное состояние привели 143,3 километра дорог, ликвидировав 17 очагов аварийности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежская область откажется от аналогового телевидения летом 2019 года
В зимнем Воронеже проснулись ... бабочки
В Воронеже на спуске по улице Грамши столкнулись три машины
В понедельник на дорогах Воронежской области погибли два пешехода
В Воронежской области ищут насильника с ножом
Скоростной мобильный интернет получили жители десятка небольших и отдаленных посёлков Липецкой области
В Ленинском районе Воронежа восьми коммерческим предприятиям поставили "неуд" за уборку снега
Тысячи воронежцев по-прежнему сидят без воды
Воронежский мэр поручил чиновникам собирать у горожан адреса опасных сосулек
Воронежцы массово жалуются на отключение воды в Северном микрорайоне
Главных героев воронежского продолжения мультика «Волки и овцы» озвучили Елизавета Боярская и Максим Матвеев
В воронежской школе чествовали героев Отечества
В Воронеже стартует Год театра
В Коминтерновском районе Воронежа запускают диспетчерскую службу по коммунальным авариям
На параде Дедов Морозов воронежцев ждет турнир по комическому футболу
Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Воронеж на два дня