2018-12-11T08:04:49+03:00
Общество

Воронежский мэр поручил чиновникам собирать у горожан адреса опасных сосулек

Контроль за своевременной очисткой карнизов возложили на районные управы
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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Мэр Воронежа дал главам районных управ поручение контролировать очистку карнизов и крыш многоэтажных домов от наледи и снега. После недавнего снегопада и последовавшей за ним оттепелью, возросла угроза схода льда. Также глава города поручил срочно очистить карнизы муниципальных зданий силами и средствами, имеющимися в распоряжении администрации.

В Центральном районе бригады рабочих с вышкой трудились на улице Мира, в Ленинском районе сделали безопасной территорию у домов по улицам Ф. Энгельса, 43, 72, 91; ул. Никитинская, 36, 43, 54 и ул. Кольцовская, 39.

Горожане могут сообщить об опасности, грозящей от падения сосулек, в управу своего района. Чиновники передадут эти адрес коммунальным службам и проконтролируют очистку карнизов.

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