2018-12-10T22:05:19+03:00
Звезды

Главных героев воронежского продолжения мультика «Волки и овцы» озвучили Елизавета Боярская и Максим Матвеев

Фильм выходит в прокат 24 января
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
фото Wizart Animationфото Wizart Animation
Изменить размер текста:

Стало известно, кто из российских актеров озвучил персонажей сиквела мультфильма воронежских аниматоров студии Wizart «Волки и овцы». Главные персонажи продолжения приключений животных - волки Бьянка и Серый - заговорят голосами звездной актерской пары Елизаветы Боярской и Максима Матвеева. Остальных персонажей озвучили Галина Корнева (полярная лисица Симона и зайчиха Мами), Антон Юрьев (баран Зико), Алексей Сигаев (волк Чук).

Напомним, мультфильм «Волки и овцы: Ход свиньей» выйдет на экран 24 января 2019 года.

О чем продолжение: в спокойную и размеренную жизнь объединенного городка волков и овец вторгнутся песец и маленькая овечка. Никто не ожидает, что они принесут с собой смертельную опасность, преодолеть которую можно лишь всем вместе. Ведь только сообща решаются большие проблемы…

Над 80-минутным фильмом работала команда продюсеров и сценаристов, в числе которых Алексей Цицилин, Владимир Николаев и Роберт Ленс, известный по мультфильмам «Красавица и Чудовище», «Король Лев», «История игрушек», «Шрек». Создатели потратили на сиквел «Волков и овец» 350 млн рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцы массово жалуются на отключения воды в Северном микрорайоне
В воронежской школе чествовали героев Отечества
В Воронеже стартует Год театра
В Коминтерновском районе Воронежа запускают диспетчерскую службу по коммунальным авариям
На параде Дедов Морозов воронежцев ждет турнир по комическому футболу
Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Воронеж на два дня
В 2019-м в Воронежской области обустроят девять воинских захоронений и реконструируют Осетровский плацдарм
Пьяного воронежского мотоциклиста без прав, угробившего пассажира, отправили на 3,5 года в колонию
На несколько дней у воронежцев может измениться цвет воды
В Воронеж приедут чемпион Европы по баскетболу и сын легендарного Александра Гомельского
В Воронеже и области полицейские будут ловить елочных браконьеров
На трассе в Воронежской области полицейские оказали помощь водителю сломавшегося внедорожника
80-летняя воронежская пенсионерка отдала 250 тысяч рублей на лечение несуществующего ребенка
Жительницу Воронежской области, выбросившую новорожденную на мусорку, перевели из реанимации
В Воронеже закупят погрузчиков снега на 130 миллионов рублей
В Новый год центральные улицы Воронежа будут перекрывать тяжелой техникой
Четверо жителей Воронежской области заработали в подпольном казино 6 млн рублей
Двое мужчин с пистолетом-зажигалкой ограбили воронежского предпринимателя
Полицейские предлагают воронежцам проверить свои знания об истории Конституции
Под напряжением: воронежцев предупредили не трогать елку у Центрального рынка
Воронежские инспекторы помогли пассажирам автобуса, застрявшего на трассе
Состоялась рабочая встреча Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимира Салмина с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом
"Снег башка попадет": спасатели предупредили воронежцев об опасностях, связанных с потеплением
Представлять Воронежскую область в федеральных органах будет Алексей Аксенов
В Воронеже пенсионеров научат правильно пользоваться пластиковыми картами
В Воронеже похититель видеорегистраторов маскировался под сотрудника спецслужб