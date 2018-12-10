2018-12-10T22:05:19+03:00
Звезды

Главных героев воронежского продолжения мультика «Волки и овцы» озвучили Елизавета Боярская и Максим Матвеев

Фильм выходит в прокат 24 января
Ярослав ИВАНОВ
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фото Wizart Animationфото Wizart Animation
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Стало известно, кто из российских актеров озвучил персонажей сиквела мультфильма воронежских аниматоров студии Wizart «Волки и овцы». Главные персонажи продолжения приключений животных - волки Бьянка и Серый - заговорят голосами звездной актерской пары Елизаветы Боярской и Максима Матвеева. Остальных персонажей озвучили Галина Корнева (полярная лисица Симона и зайчиха Мами), Антон Юрьев (баран Зико), Алексей Сигаев (волк Чук).

Напомним, мультфильм «Волки и овцы: Ход свиньей» выйдет на экран 24 января 2019 года.

О чем продолжение: в спокойную и размеренную жизнь объединенного городка волков и овец вторгнутся песец и маленькая овечка. Никто не ожидает, что они принесут с собой смертельную опасность, преодолеть которую можно лишь всем вместе. Ведь только сообща решаются большие проблемы…

Над 80-минутным фильмом работала команда продюсеров и сценаристов, в числе которых Алексей Цицилин, Владимир Николаев и Роберт Ленс, известный по мультфильмам «Красавица и Чудовище», «Король Лев», «История игрушек», «Шрек». Создатели потратили на сиквел «Волков и овец» 350 млн рублей.

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