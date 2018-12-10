2018-12-10T21:47:47+03:00
Общество

В воронежской школе чествовали героев Отечества

В канун праздника участникам боевых действий вручили памятные знаки «Воронежцу воину - интернационалисту»
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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Накануне Дня Героев Отечества в воронежской школе №38 военнослужащим Центрального округа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации вручили памятные знаки «Воронежцу воину-интернационалисту». На торжественное мероприятие собрались учащиеся школы, родители и педагоги; почетные гости – ветераны боевых действий.

- Особой гордостью школы являются славные традиции военно-патриотического воспитания. Здесь оборудован великолепный класс воинской славы России, в котором проходят уроки мужества; создан сплоченный отряд Юнармии «Патриоты 38», постоянно участвующий в военно-патриотических мероприятиях города и области, - рассказали в управе Ленинского района.

Главными действующими лицами торжества стали бойцы Росгвардии - участники боевых действий в Северо - Кавказском регионе. В свое время они с честью выполнили свой воинский долг. Рискуя жизнью, всегда оставаясь верными присяге, боролись с терроризмом, освобождали заложников, восстанавливали мир и спокойствие Родины. Зслуженные награды героям вручил заместитель руководителя управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества администрации Воронежа Андрей Чечель.

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