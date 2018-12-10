2018-12-10T21:47:47+03:00
Общество

В воронежской школе чествовали героев Отечества

В канун праздника участникам боевых действий вручили памятные знаки «Воронежцу воину - интернационалисту»
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
Изменить размер текста:

Накануне Дня Героев Отечества в воронежской школе №38 военнослужащим Центрального округа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации вручили памятные знаки «Воронежцу воину-интернационалисту». На торжественное мероприятие собрались учащиеся школы, родители и педагоги; почетные гости – ветераны боевых действий.

- Особой гордостью школы являются славные традиции военно-патриотического воспитания. Здесь оборудован великолепный класс воинской славы России, в котором проходят уроки мужества; создан сплоченный отряд Юнармии «Патриоты 38», постоянно участвующий в военно-патриотических мероприятиях города и области, - рассказали в управе Ленинского района.

Главными действующими лицами торжества стали бойцы Росгвардии - участники боевых действий в Северо - Кавказском регионе. В свое время они с честью выполнили свой воинский долг. Рискуя жизнью, всегда оставаясь верными присяге, боролись с терроризмом, освобождали заложников, восстанавливали мир и спокойствие Родины. Зслуженные награды героям вручил заместитель руководителя управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества администрации Воронежа Андрей Чечель.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты