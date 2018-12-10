2018-12-10T21:04:14+03:00
Звезды

В Воронеже стартует Год театра

Праздник пройдет в драмтеатре 13 декабря
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

13 декабря в Воронеже официально откроют Год театра. Напомним, президент РФ объявил им 2019-й - чтобы популяризировать отечественные театральные традиции, показать достижения театральной сферы, а также обеспечить доступность лучших образцов театрального искусства для жителей разных регионов страны.

В Воронеже церемония пройдет в Кольцовском театре На празднике выступят артисты театра оперы и балета, ТЮЗа, театр кукол «Шут», Камерного и Никитинского театров, «Неформата» и Нового театра. Начало в 15.00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцы массово жалуются на отключения воды в Северном микрорайоне
Главных героев воронежского продолжения мультика «Волки и овцы» озвучили Елизавета Боярская и Максим Матвеев
В воронежской школе чествовали героев Отечества
В Коминтерновском районе Воронежа запускают диспетчерскую службу по коммунальным авариям
На параде Дедов Морозов воронежцев ждет турнир по комическому футболу
Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Воронеж на два дня
В 2019-м в Воронежской области обустроят девять воинских захоронений и реконструируют Осетровский плацдарм
Пьяного воронежского мотоциклиста без прав, угробившего пассажира, отправили на 3,5 года в колонию
На несколько дней у воронежцев может измениться цвет воды
В Воронеж приедут чемпион Европы по баскетболу и сын легендарного Александра Гомельского
В Воронеже и области полицейские будут ловить елочных браконьеров
На трассе в Воронежской области полицейские оказали помощь водителю сломавшегося внедорожника
80-летняя воронежская пенсионерка отдала 250 тысяч рублей на лечение несуществующего ребенка
Жительницу Воронежской области, выбросившую новорожденную на мусорку, перевели из реанимации
В Воронеже закупят погрузчиков снега на 130 миллионов рублей
В Новый год центральные улицы Воронежа будут перекрывать тяжелой техникой
Четверо жителей Воронежской области заработали в подпольном казино 6 млн рублей
Двое мужчин с пистолетом-зажигалкой ограбили воронежского предпринимателя
Полицейские предлагают воронежцам проверить свои знания об истории Конституции
Под напряжением: воронежцев предупредили не трогать елку у Центрального рынка
Воронежские инспекторы помогли пассажирам автобуса, застрявшего на трассе
Состоялась рабочая встреча Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимира Салмина с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом
"Снег башка попадет": спасатели предупредили воронежцев об опасностях, связанных с потеплением
Представлять Воронежскую область в федеральных органах будет Алексей Аксенов
В Воронеже пенсионеров научат правильно пользоваться пластиковыми картами
В Воронеже похититель видеорегистраторов маскировался под сотрудника спецслужб