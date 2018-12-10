В Воронеже стартует Год театра

СЕГОДНЯ 21:04 2018-12-10T21:04:14+03:00

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13 декабря в Воронеже официально откроют Год театра. Напомним, президент РФ объявил им 2019-й - чтобы популяризировать отечественные театральные традиции, показать достижения театральной сферы, а также обеспечить доступность лучших образцов театрального искусства для жителей разных регионов страны.

В Воронеже церемония пройдет в Кольцовском театре На празднике выступят артисты театра оперы и балета, ТЮЗа, театр кукол «Шут», Камерного и Никитинского театров, «Неформата» и Нового театра. Начало в 15.00.