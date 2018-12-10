2018-12-10T20:29:12+03:00
Общество

В Коминтерновском районе Воронежа запускают диспетчерскую службу по коммунальным авариям

Сервис начнет работу в вечернее и ночное время с 11 декабря
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С 11 декабря в Коминтерновском районе начнет работу диспетчерская служба по аварийным ситуациям. Заявки аварийного характера от воронежцев операторы будут принимать по телефону 206-76-59 в вечернее и ночное время: с понедельника по четверг с 18.00 до 09.00, в пятницу с 16.45 до 09.00, в субботу, воскресенье с 09.00 до 09.00. Диспетчерская служба управы будет работать в тесном контакте с оперативно-диспетчерскими и аварийно-ремонтными службами ресурсоснабжающих организаций.

- Жители получат удобный сервис, гарантированную обратную связь, контроль за выполнением заявок и информирование, а управа - доступ к оперативным данным о ситуации в жилом фонде. Это повысит прозрачность оказания услуг ЖКХ и усилит контроль за качеством обслуживания населения, - отметил руководитель управы Юрий Бавыкин.

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