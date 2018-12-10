2018-12-10T20:36:00+03:00
Звезды

На параде Дедов Морозов воронежцев ждет турнир по комическому футболу

Он пройдет 22 декабря, а праздник у главной елки стартует в 17.00 31 декабря
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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14 декабря станет известна полная культурная программа новогодних праздников в Воронеже. Напомним, стартует она с визита в столицу Черноземья Деда Мороза из Великого Устюга, который задержится в нашем городе на два дня и встретится с воронежцами на уличном празднике 16 декабря.

Десятый парад местных Дедов Морозов пройдет 22 декабря на площади Ленина. Морозы Ивановичи и Снегурки пройдут красивым строем от филармонии к елке на площади Ленина. Отличительной особенностью юбилейного смотра зимних волшебников станет турнир по Воронежскому комическому футболу.

Елки в районах города откроются 20 до 30 декабря. А праздник у главной городской елки стартует в 17.00 31 декабря. Программу посвятят наступающему Году театра.

А со 2 по 7 января ежедневно на площади Ленина будут проходить театрализованные представления, игровые и развлекательные программы.

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