Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Воронеж на два дня

10 Дек. 19:28 2018-12-10T19:30:05+03:00

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В Воронеже празднование Нового года стартует с приезда главного зимнего волшебника страны - Деда Мороза из Великого Устюга. Дедушка приедет к нам в рамках ежегодного социального проекта «Путешествие Деда Мороза», который охватывает два десятка городов. И пробудет в Воронеже два дня - 15 и 16 декабря! Вместе с ведущей программы «Квартирный вопрос» Татьяной Грамон Всероссийский Дед Мороз поздравит детей с особенностями развития, деток из неблагополучных семей, оставшихся без попечения родителей, а также взрослых, которые продолжают верить в чудеса.

16 декабря пообщаться с Дедом Морозом смогут все желающие: волшебник ждет на уличный праздник в парке ТРК «Арена» (б.Победы 23а) в 14.00.