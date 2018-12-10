2018-12-10T19:30:05+03:00
Звезды

Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Воронеж на два дня

Уличный праздник пройдет 16 декабря
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

В Воронеже празднование Нового года стартует с приезда главного зимнего волшебника страны - Деда Мороза из Великого Устюга. Дедушка приедет к нам в рамках ежегодного социального проекта «Путешествие Деда Мороза», который охватывает два десятка городов. И пробудет в Воронеже два дня - 15 и 16 декабря! Вместе с ведущей программы «Квартирный вопрос» Татьяной Грамон Всероссийский Дед Мороз поздравит детей с особенностями развития, деток из неблагополучных семей, оставшихся без попечения родителей, а также взрослых, которые продолжают верить в чудеса.

16 декабря пообщаться с Дедом Морозом смогут все желающие: волшебник ждет на уличный праздник в парке ТРК «Арена» (б.Победы 23а) в 14.00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты