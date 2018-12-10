В 2019-м в Воронежской области обустроят девять воинских захоронений и реконструируют Осетровский плацдарм
А в столице Черноземья приведут в порядок площадь Победы
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронежской области готовятся к 75-летнему юбилею со дня Победы в Великой Отечественной войне, который страна будет отмечать в 2020-м году. В регионе уже загодя отремонтировали 16 воинских захоронений и 38 мемориальных комплексов.
В планах на 2019-й - благоустроить еще девять воинских захоронений, а также провести масштабную реконструкцию двух крупных мемориальных комплексов - площади Победы в Воронеже и Осетровского плацдарма в Верхнемамонском районе.