В 2019-м в Воронежской области обустроят девять воинских захоронений и реконструируют Осетровский плацдарм

СЕГОДНЯ 18:43 2018-12-10T18:43:27+03:00

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В Воронежской области готовятся к 75-летнему юбилею со дня Победы в Великой Отечественной войне, который страна будет отмечать в 2020-м году. В регионе уже загодя отремонтировали 16 воинских захоронений и 38 мемориальных комплексов.

В планах на 2019-й - благоустроить еще девять воинских захоронений, а также провести масштабную реконструкцию двух крупных мемориальных комплексов - площади Победы в Воронеже и Осетровского плацдарма в Верхнемамонском районе.