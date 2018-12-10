2018-12-10T18:17:38+03:00
Происшествия

Пьяного воронежского мотоциклиста без прав, угробившего пассажира, отправили на 3,5 года в колонию

И лишили прав еще на три года
Ярослав ИВАНОВ
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Хохольский суд отправил в колонию 23-летнего водителя из Костенок, угробившего пассажира. Авария произошла днем 30 мая 2018-го в селе Яблочное. Пьяный мотоциклист без прав на «Хонде» без номеров превысил скорость, не справился с управлением и перевернулся на обочине. Его 23-летний пассажир слетел с мотоцикла, ударился о дорожную опору, а после умер от полученных травм в больнице.

Оказалось, у водителя отобрали на 1,5 года права в декабре 2016 года за управление транспортным средством в состоянии опьянения (тогда ему пришлось и заплатить штраф 30 тысяч рублей), но это не остановило его в новых подвигах.

В этот раз суд отправил мужчину на 3,5 года в колонию-поселение и на три года лишил права управления транспортными средствами.

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