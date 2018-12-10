2018-12-10T17:57:34+03:00
Общество

На несколько дней у воронежцев может измениться цвет воды

Коммунальщики проведут плановый ремонт на четырех объектах
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Водоканал предупредил воронежцев о возможном изменении цвета питьевой воды из-за планового ремонта. С 11 по 25 декабря пройдет демонтаж и замена оборудования сразу на четырех водоподъемных станциях. Ремонт на трубопроводах диаметром 1000 мм, 800 мм и 600 мм ожидается на очистных сооружениях ВПС-4, ВПС-8, ВПС-11 и ВПС-12. Работы запланированы без ограничения водоснабжения, но возможны изменения органолептических показателей воды: с 9.00 11 декабря до 9.00 12 декабря в Центральном районе, с 9.00 12 декабря до 9.00 13 декабря в Железнодорожном и Центральном районах, с 9.00 18 декабря до 9.00 20 декабря в Коминтерновском и Советском районе, с 9.00 часов 25 декабря до 9.00 часов 26 декабря в части Железнодорожного и Левобережного районов.

- Обеззараживание питьевой воды во время ремонта будет проводиться в соответствии с требованиями СанПиН, наши специалисты будут вести контроль химических, органолептических и микробиологических показателей. Но на время ремонта рекомендуем горожанам перед употреблением отстаивать воду в течение часа, кипятить ее или использовать ватно-марлевые и бытовые фильтры, - предупредили в «РВК-Воронеж».

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