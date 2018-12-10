В Воронеж приедут чемпион Европы по баскетболу и сын легендарного Александра Гомельского

10 Дек. 17:43 2018-12-10T18:00:01+03:00

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В среду, 12 декабря, в Воронеж приедут известный журналист и комментатор Владимир Гомельский, сын легендарного Папы, Александра Гомельского, под руководством которого сборная СССР выиграла Олимпийские игры-1988, и чемпион Европы 2007 года Никита Моргунов.

В новом спортзале Воронежского государственного института физической культуры (ВГИФК), расположенном по адресу: улица Карла Маркса, 59, Никита Моргунов 12 декабря, начиная с 9.30, проведет мастер-класс для детей. В 11.00 стартует мини-турнир в трех возрастных категориях.

В 13.30 вступит в дело другой мэтр - Владимир Гомельский проведет семинар для тренеров, а в 15.30 - еще и мастер-класс для журналистов.

Организаторы сообщили, что вход будет свободным для всех желающих.