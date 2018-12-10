2018-12-10T17:33:14+03:00
Происшествия

В Воронеже и области полицейские будут ловить елочных браконьеров

Нарушителям грозят штрафы от 8000 до 1,5 млн рублей и срок до 4 лет
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Полицейские вместе с представителями лесничества будут проводить совместные рейды для предупреждения самовольной вырубки елей и сосен в преддверии новогодних праздников. Правоохранители напоминают, что самовольная заготовка хвойников грозит штрафами и уголовной статьей, если нанесен серьезный ущерб лесу.

- Административная ответственность влечет штраф в размере 8 000 рублей, если вырубка совершена в крупном размере, ущерб которого составляет 50 тысяч рублей и более, а также если ею занималась группа лиц, срок может быть до четырех лет со штрафом в размере от 500 тыс до 1,5 млн рублей, - напомнили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Правоохранители будут ловить нарушителей не только в лесах, но и на городских улицах и в точках реализации елей и сосен. Сотрудники МВД вместе с представителями районных управ будут инспектировать места реализации елочной продукции.

Горожанам советуют приобретать новогодние деревья на специально оборудованных елочных базарах (они открываются с 19 декабря) и при покупке обязательно спрашивать разрешительную документацию и сертификаты.

Читайте адреса елочных базаров и советы по выбору елки

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Воронеж на два дня
В 2019-м в Воронежской области обустроят девять воинских захоронений и реконструируют Осетровский плацдарм
Пьяного воронежского мотоциклиста без прав, угробившего пассажира, отправили на 3,5 года в колонию
На несколько дней у воронежцев может измениться цвет воды
В Воронеж приедут чемпион Европы по баскетболу и сын легендарного Александра Гомельского
На трассе в Воронежской области полицейские оказали помощь водителю сломавшегося внедорожника
80-летняя воронежская пенсионерка отдала 250 тысяч рублей на лечение несуществующего ребенка
Жительницу Воронежской области, выбросившую новорожденную на мусорку, перевели из реанимации
В Воронеже закупят погрузчиков снега на 130 миллионов рублей
В Новый год центральные улицы Воронежа будут перекрывать тяжелой техникой
Четверо жителей Воронежской области заработали в подпольном казино 6 млн рублей
Двое мужчин с пистолетом-зажигалкой ограбили воронежского предпринимателя
Полицейские предлагают воронежцам проверить свои знания об истории Конституции
Под напряжением: воронежцев предупредили не трогать елку у Центрального рынка
Воронежские инспекторы помогли пассажирам автобуса, застрявшего на трассе
Состоялась рабочая встреча Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимира Салмина с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом
"Снег башка попадет": спасатели предупредили воронежцев об опасностях, связанных с потеплением
Представлять Воронежскую область в федеральных органах будет Алексей Аксенов
В Воронеже пенсионеров научат правильно пользоваться пластиковыми картами
В Воронеже похититель видеорегистраторов маскировался под сотрудника спецслужб