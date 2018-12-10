В Воронеже и области полицейские будут ловить елочных браконьеров

СЕГОДНЯ 17:32 2018-12-10T17:33:14+03:00

Нарушителям грозят штрафы от 8000 до 1,5 млн рублей и срок до 4 лет

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Полицейские вместе с представителями лесничества будут проводить совместные рейды для предупреждения самовольной вырубки елей и сосен в преддверии новогодних праздников. Правоохранители напоминают, что самовольная заготовка хвойников грозит штрафами и уголовной статьей, если нанесен серьезный ущерб лесу.

- Административная ответственность влечет штраф в размере 8 000 рублей, если вырубка совершена в крупном размере, ущерб которого составляет 50 тысяч рублей и более, а также если ею занималась группа лиц, срок может быть до четырех лет со штрафом в размере от 500 тыс до 1,5 млн рублей, - напомнили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Правоохранители будут ловить нарушителей не только в лесах, но и на городских улицах и в точках реализации елей и сосен. Сотрудники МВД вместе с представителями районных управ будут инспектировать места реализации елочной продукции.

Горожанам советуют приобретать новогодние деревья на специально оборудованных елочных базарах (они открываются с 19 декабря) и при покупке обязательно спрашивать разрешительную документацию и сертификаты.

Читайте адреса елочных базаров и советы по выбору елки