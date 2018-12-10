2018-12-10T17:04:04+03:00
Общество

На трассе в Воронежской области полицейские оказали помощь водителю сломавшегося внедорожника

Семью обогрели на пункте ДПС, а машину отправили на ремонт
Ярослав ИВАНОВ
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8 декабря на федеральной трассе «М-4 Дон» в Богучарском районе сотрудники ГИБДД спасли семью из Ростова-на-Дону. Внимание капитанов полиции Олега Дубовикова и Анатолия Меркулова привлек стоящий на обочине «Лексус» с включенной аварийкой. Полицейские спросили у водителя внедорожника, не нужна ли ему помощь. Оказалось, семья ехала из Москвы домой, когда на дороге автомобиль заглох.

Полицейские обогрели жену и ребенка водителя в здании стационарного поста, пока ждали вызванный эвакуатор. Механики в ближайшей автомастерской установили, что в автомобиле вышел из строя бензонасос. После ремонта водитель вернулся на стационарный пост ДПС и оставил благодарность в журнале учета обращений граждан.

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