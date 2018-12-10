2018-12-10T15:56:55+03:00
Происшествия

80-летняя воронежская пенсионерка отдала 250 тысяч рублей на лечение несуществующего ребенка

Незнакомка убедила пенсионерку, что является ее родственницей
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Неизвестная женщина уверила 80-летнюю пенсионерку, что она - ее дальняя родственница, и забрала у женщины 250 тысяч рублей. О мошенничестве вопиющей наглости рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Прямо на улице в Северном микрорайоне с пенсионеркой завела разговор некая женщина. Поинтересовалась состоянием здоровья женщины и ее взаимоотношениями с родней. И тут схватилась за ниточку: "Да я же знаю вашу тетю, я же вам тоже родственница"...

Дальше - больше. Женщина рассказала слезливую историю, что прямо сейчас ее дочь страдает от тяжелого недуга. Деньги на лечение нужны срочно! Сердобольная пенсионерка вместе с новой знакомой пришла к банкомату и сняла 250 тысяч рублей...

В полиции сообщают, что завели дело по статье "Мошенничество". Хитрую "родственницу" ищут.

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